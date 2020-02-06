الأسهم الأمريكية ترتفع مع انحسار مخاوف «كورونا»

ارتفعت الأسهم الأمريكية للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الخميس، لتسجل مؤشراتها الرئيسية مستويات قياسية مرتفعة وسط مخاوف أقل حيال التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس التاجي في الصين «كورونا».وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 89.19 نقطة بما يعادل 0.3 % ليصل إلى 29380.04 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 11.08 نقطة أو 0.33 % مسجلا 3345.77 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 63.47 نقطة أو 0.67 %إلى 9572.15 نقطة.