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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

حجاب شهيرة وغياب نجوم الفن الشباب.. مشاهد من عزاء نادية لطفي

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:21 م
شهيرة
شهيرة
عبدالله هشام
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حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة القديرة نادية لطفي، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، التي وافتها المنية مساء الثلاثاء الماضي عن عمر ناهر الـ83 عامًا.

تخلل واجب العزاء العديد من المشاهد.

- غياب نجوم الفن الشباب
شهد عزاء الفنانة نادية لطفي، غيابا ملحوظا من قبل نجوم الفن الشباب، فيما حضر عدد كبير من نجوم الفن كبار السن.

- حجاب شهيرة
ظهرت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان محمود ياسين، في العزاء بحجاب يغطي نصف شعرها بعدما أعلنت في وقت سابق تراجعها عن ارتداء الحجاب وارتداء شعر مستعار بدلا منه.

- حضور السفير الفلسطيني والعراقي
حرص دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، وحبيب الصدر السفير العراقي بالقاهرة، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة نادية لطفي.

- حضور وزيرة الثقافة
قدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واجب العزاء لأسرة الفنانة القديرة نادية لطفي، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وشارك في عزاء الفنانة الراحلة، كل من أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنانة إلهام شاهين، دلال عبدالعزيز، شهيرة، محمود قابيل، والإعلامية لميس الحديدي، وصابرين، وشهيرة.


وتوفيت النجمة الكبيرة نادية لطفي، يوم الثلاثاء الماضي، داخل مستشفى المعادي العسكري بعد معاناة عدة أسابيع من تدهور حالتها الصحية واحتجازها داخل العناية المركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعى لمدة أسبوعين.

وكانت جنازة الراحلة، قد خرجت من مسجد مستشفى الشرطة، وجرى دفن جثمانها بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر وأقيمت صلاة الجنازة ظهر الأمس، بحضور عدد كبير من نحوم الفن.

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