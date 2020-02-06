تامر أمين: مصر تفوقت على أمريكا في حماية مواطنيها

قال الإعلامي تامر أمين، ما قامت به الدولة المصرية واللافتة الرائعة للرئيس عبدالفتاح السيسي، من إرسال طائرة إلى الصين، لإعادة المصريين الراغبين في العودة من الصين بعد انتشار فيروس كورونا، لا تقوم به سوى دولة كبيرة لأننا لم نكن نفعل ذلك من قبل.وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "لكي أثبت أننا دولة كبيرة هو أن عودة المصريين إلى مصر كانت مجانية، وأمريكا دفّعت مواطنيها العائدين من الصين كل واحد منهم 1000 دولار، مصر وقت الضرور بتشيل مواطنيها".وأكد أن حركة عودة المصريين من الصين لا تقل عن عودة الصيادين المحبوسين في اليمن، معبرًا عن سعادته الكبيرة وفخره بهذا التغير الذي نعيش فيه، واستعادة مصر لعظمتها وكبريائها.وأوضح أنه خضع للفحص الطبي فور عودته من أبو ظبي وعند وصوله للمطار، مشيدًا بالتحضر والتقدم الذي شاهده في مطار القاهرة، هو وكل ركاب الطائرة معه فور نزولهم.