رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تامر أمين: مصر تفوقت على أمريكا في حماية مواطنيها

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:18 م
تامر أمين
تامر أمين
سناء إسماعيل
طباعة
قال الإعلامي تامر أمين، ما قامت به الدولة المصرية واللافتة الرائعة للرئيس عبدالفتاح السيسي، من إرسال طائرة إلى الصين، لإعادة المصريين الراغبين في العودة من الصين بعد انتشار فيروس كورونا، لا تقوم به سوى دولة كبيرة لأننا لم نكن نفعل ذلك من قبل.

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "لكي أثبت أننا دولة كبيرة هو أن عودة المصريين إلى مصر كانت مجانية، وأمريكا دفّعت مواطنيها العائدين من الصين كل واحد منهم 1000 دولار، مصر وقت الضرور بتشيل مواطنيها".

وأكد أن حركة عودة المصريين من الصين لا تقل عن عودة الصيادين المحبوسين في اليمن، معبرًا عن سعادته الكبيرة وفخره بهذا التغير الذي نعيش فيه، واستعادة مصر لعظمتها وكبريائها.

وأوضح أنه خضع للفحص الطبي فور عودته من أبو ظبي وعند وصوله للمطار، مشيدًا بالتحضر والتقدم الذي شاهده في مطار القاهرة، هو وكل ركاب الطائرة معه فور نزولهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

أسماء ضحايا حادث تصادم طريق أسوان الصحراوي

منذ حوالي 3 ساعات

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

منذ حوالي 3 ساعات

«رياح وبرودة شديدة».. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الجمعة

منذ حوالي 9 ساعات

ارتفاع عدد وفيات حادث الطريق الصحراوى بأسوان لـ13 شخصًا

الصور

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

image description

فيفي عبده ولبلبة ونجوم الفن في عزاء نادية لطفي

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

الأكثر قراءة

أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

مرتضى منصور يكشف موعد سفر الزمالك إلى قطر

«رياح وبرودة شديدة».. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الجمعة

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

لماذا الأطفال هم أقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»؟

"وهم بنات باريس".. عارضة أزياء شهيرة: الجمال الفرنسى أسطورة

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات

وائل خورشيد يكتب: حتى الرمق الأخير

افتتاح معرض «تراث اليمن» للفنان وسام العنسي بالهناجر.. السبت

«الناشرين المصريين» يتخلى عن تنظيم معرض زايد للكتاب