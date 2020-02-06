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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير العدل: أمريكا ستأخذ حصة في إريكسون ونوكيا لمواجهة هواوي

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:18 م
وليام بار
وليام بار
وكالات
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قال وزير العدل الأمريكي وليام بار اليوم، إن على الولايات المتحدة وحلفائها أن يدرسوا خطوة غير معتادة تتمثل في شراء "حصة مسيطرة" في نوكيا الفنلندية وإريكسون السويدية لمواجهة هيمنة هواوي الصينية على تكنولوجيا الجيل الخامس في مجال الاتصالات اللاسلكية.

وفي تصريح يبرز المدى الذي قد تكون الولايات المتحدة مستعدة للذهاب إليه في مواجهتها مع هواوي تكنولوجيز، كشف بار خلال كلمة في مؤتمر عن التجسس الاقتصادي الصيني أن هناك مقترحات لمعالجة بواعث القلق "عن طريق اصطفاف الولايات المتحدة مع نوكيا وأو إريكسون".

وأوضح بار أن هذا الاصطفاف قد يجري "عن طريق الملكية الأمريكية لحصة مسيطرة، سواء مباشرة أو من خلال كونسورتيوم شركات خاصة أمريكية ومن الدول الحليفة"، متابعا "الوقوف خلف واحدة من هاتين الشركتين أو كلتيهما بسوقنا الضخمة وقوتنا المالية سيجعلها منافسا أشد بكثير ويبدد بواعث القلق."

وأضاف خلال المناسبة التي استضافها مركز واشنطن للدراسات الاستراتجية والدولية "نحن وحلفاؤنا الأوثق بحاجة أكيدة إلى دراسة هذاالنهج بعناية".

تبلغ القيمة السوقية للشركتين معا نحو 50 مليار دولار ومن غير الواضح مصدر الأموال التي قد تستخدمها الحكومة الأمريكية لشراء حصص في الشركتين أو ما إذا كانت الجهات التنظيمية الأجنبية ستوافق على ذلك.

وأحجمت إريكسون عن التعليق، في حين لم تدل نوكيا بتعليق حتى الآن.

وارتفعت أسهم الشركتين في المعاملات الأوروبية بعد تصريحات بار.

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