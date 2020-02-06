أرامكو السعودية: نتعرض لمحاولات تسلل إلكتروني متزايدة

قال خالد الحربي رئيس أمن المعلومات في شركة أرامكو السعودية لرويترز، اليوم الخميس، إن الشركة تتعرض لمحاولات تسلل إلكتروني متزايدة منذ الربع الأخير من عام 2019 وإن الشركة نجحت حتى الآن في التصدي لكل هذه المحاولات.وأضاف الحربي: "بشكل عام هناك بالتأكيد زيادة في محاولات الهجمات (الإلكترونية) وننجح بشدة في منع هذه الهجمات بقدر الإمكان في مراحلها الأولى"، مؤكدا "نمط الهجمات (الإلكترونية) دوري، ونرى أن حجمها يزداد، وأظن أن هذا سيستمر"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل عمن وراء تلك الهجمات.وتتعرض السعودية كثيرا لمحاولات تسلل إلكتروني، منها باستخدام فيروس "شمعون" الذي يصيب أجهزة الكمبيوتر بالشلل من خلال مسح أقراصها، واستهدفت هجمات "شمعون" وزارات ومؤسسات بتروكيماويات سعودية كان آخرها في عام 2017.وواجهت أرامكو، التي تضخ 10% من إمدادات النفط العالمية، أكبر عملية تسلل إلكتروني في تاريخها في أغسطس 2012 حين دمر هجوم باستخدام فيروس شمعون نحو 30 ألف جهاز كمبيوتر، وكان الهدف من ذلك الهجوم وقف إنتاج النفط والغاز في أكبر بلد عضو في أوبك.كما تعرضت مرافق أرامكو لهجمات طائرات مسيرة وصواريخ في سبتمبر تسببت في وقف مؤقت لإنتاج نحو 5.7 مليون برميل نفط يوميا وهو ما يمثل أكثر من خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية. وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية هذا الهجوم لكن طهران نفت ذلك.وقال الحربي إن هناك محاولات للتسلل إلى أرامكو من خلال برنامج (إيموتيت) الخبيث الذي كان نشطا في أنحاء العالم لكن جرى التغلب عليه، مضيفا أن هذا البرنامج أضر كذلك بعدد من المنظمات الصغيرة في السعودية، دون مزيد من التوضيح، وإن تحديد مصدر التسلل عبر الإنترنت هو أصعب مهام أمن الإنترنت.وقال مسؤولو الأمن السعوديون عام 2017 إن بلادهم كانت هدفا ضمن حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق اكتُشف أنها شملت خمس دول في الشرق الأوسط وعددا من الدول خارج المنطقة.