فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

بولا محمد شفيق، الاسم الحقيقي للفنانة نادية لطفي، كانت لها حكاية مشكلة مع الكاتب إحسان عبدالقدوس، في بداية ظهورها بسبب اختيار اسمها من إحدى رواياته.

عن هذه الأزمة قالت الفنانة نادية لطفي في حوارها مع جريدة الجيل مارس 1999، إنها لم تكن مشكلة بالمعنى الحقيقي، فالكاتب إحسان عبدالقدوس عمل "خناقة" مع رمسيس نجيب الذي اكتشفها وأطلق عليها هذا الاسم الفني من إحدى روايات إحسان عبدالقدوس.

لكن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس قال فيما بعد، إن "نادية" عبرت عن شخصيات رواياتي التي مثلتها على الشاشة أحسن وأروع مما كتبت وهذا يكفيه.

وهو نفس ما قاله الكاتب الراحل نجيب محفوظ، عندما أشاد بالفنانة نادية لطفي في تجسيدها لشخصية "ريري"، وقالت نادية لطفي:" يعني الأزمة مع إحسان عبدالقدوس، كانت هزار مش أكتر".