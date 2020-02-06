افتتاح معرض «تراث اليمن» للفنان وسام العنسي بالهناجر.. السبت

يفتتح مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "تراث اليمن" للفنان وسام العنسي، في السادسة من مساء يوم السبت المقبل، بقاعة آدم حنين بالمركز، بحضور الدكتور محمد مارم، سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، والدكتورة عائشة العولقي، مدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة، والفنان محمد دسوقي مدير عام مركز الهناجر للفنون.المعرض يعبر بمجموعة من اللوحات عن التراث اليمني وما يتميز به من إبداعات وموروثات شعبية، يستمر حتى 10 فبراير الجاري، ويستقبل المركز رواد المعرض من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساءا.