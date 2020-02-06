شقيق صياد عائد من اليمن يكشف تفاصيل جديدة حول الواقعة (فيديو)

كشف زكي سعيد شقيق أحد الصيادين المصريين العائدين من اليمن، تفاصيل جديدة، حيث قال إن شقيقه الذي يبلغ 25 عاما، عامل على المركب المحتجزة باليمن، استأذن عسكري بالحجز في أن يحضر له هاتف لإبلاغ أهله بواقعة احتجازه.وأضاف شقيق أحد الصيادين العائدين من اليمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء الخميس، أن الصيادين المصريين كانوا محتجزين في سجن، ويعاملون معاملة جيدة، لافتًا إلى أنهم أضربوا عن الطعام بعد تأخر محاكمتهم.وأوضح أن اليمنيين طلبوا 2 مليون جنيه من المصريين المحتجزين للإفراج عنهم، لكن السلطات المصرية تدخلت لحل الأزمة، مؤكدًا أن شقيقه الآن في حالة جيدة.