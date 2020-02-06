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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رانيا يوسف: بناتي بيشجعوني أحب وأتجوز (فيديو)

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:55 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
سناء إسماعيل
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تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن تجارب الزواج الفاشلة التي مرت بها.

وقالت رانيا خلال لقائها في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي المذاع عبر «نجوم إف إم»: «هناك رجال ممكن أن نطلق عليهم الرجال الكاملين وفيه نسبة أمل أن يكونوا متواجدين وفيه لطاف وحنيين، وشكله بالنسبة لي أن يكون حكيمًا وعقله حنين ليس لديه قساوة في قلبه ولديه رحمة».

وأضافت: «لا أفكر في الزواج مرة رابعة الموضوع انتهى جربت حظي 3 مرات وكفى، وبالعكس البنات بيشجعوني أني أحب وأتجوز لكن مفيش زواج ممكن أحب لكن لن أتزوج وأحاول احتفظ بشوية العاطفة والتفاؤل في حياتي، وأحب أكون على طبيعتي ولا أخبي أو ألف وأدور مثل القطار ومش بتكسف أظهر مشاعري».

وتابعت: «اعتبر نفسي ست بـ100 رجل، وكنت أحب لو حياتي عدتها من جديد أن أمحو منها بعض الأخطاء وأنا شخصية لا أحسب خطواتي ولا أعرف علي ديون كام أو رصيد في البنك وزي ما ربنا يريد أسير في هذا الطريق ومندفعة وعاطفية في اختياراتي، وكنت أتمنى تفادي 3 غلطات، الغلطة الأولى نتج عنها ياسمين ونانسي بناتي وهما الصح اللي في هذا الغلط».

واستطردت: «تعرضت للخيانة، وردي عليها كان هو إني أمشي في هدوء لأنني لا أحب أن يقهرني أحد واللي مش سعيد معي يقولي ونكون أصدقاء».

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