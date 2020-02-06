رانيا يوسف: «مملكة إبليس» أصابني بالاكتئاب

تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن دورها في مسلسل "مملكة إبليس"، والمعروض خلال الوقت الحالي، وحالة الاكتئاب التي أصيبت بها بعد انتهاء تصويره.وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "بحب الروايات والأدب وأعيش الحلم وأصدقه والسيناريست محمد أمين راضي، يتخيل أشياء غير واقعية ويذهب معها وأنا أحب هذه الطريقة".وأضافت: "خرجت من العمل عندي اكتئاب فظيع، عرض منه حاليًا 15 حلقة والحلقات القادمة مختلفة تمامًا وبها حزن ثقيل حتى في ملابسي وشكلي".وعن تأخرها في أداء البطولة المطلقة قالت: "أنا عمري ما أحببت كلمة (نمبر وان) ومش شرط من يطلق على نفسه هذه الكلمة يكون أحسن واحد".