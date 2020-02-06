رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة وطن»: الدولة تحافظ على رعاياها في الخارج

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:45 م
حماة الوطن
حماة الوطن
محمد الشريف
طباعة
قالت مرثا محروس، أمين مواطنة الجمهورية بحزب حماة الوطن، أن عودة 32 صيادًا مصريًا إلى أرض الوطن بعد احتجازهم في ديسمبر 2019 يعد نصرا جديدا للدولة، وسيمفونية أخرى تعزفها للحفاظ على رعاياها في الخارج.

وأكدت مرثا محروس أن هناك كثير من الجهود بُذلت لرجوع أهالينا إلى أراضيهم، قامت بها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وغيرهم من المسئولين الشرفاء، لترد على مزاعم البعض بأن الدولة لا تهتم بالمواطنين البسطاء.

وأضافت أن المواقف التي تؤكد على ترسيخ مبدأ المواطنة كثيرة، حيث تحرص الدولة دائمًا على سلامة كل أبناءها، وتجلت المفاجأة التي اكتست وجوهنا ونحن نتابع عودة الصيادين بطائرة خاصة مصرية، عودة أكثر من 300 مواطن من ووهان الصينية خوفا على سلامتهم وتعرضهم لخطر فيروس كورونا، هؤلاء كان سندهم الوحيد هو حملهم للجنسية المصرية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

منذ حوالي 7 ساعات

أسماء ضحايا حادث تصادم طريق أسوان الصحراوي

منذ ساعتين

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

منذ حوالي 3 ساعات

«بادجي» و«ديانج» ينهيان عقدة بيراميدز وقطار الأهلي مستمر

الصور

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

image description

فيفي عبده ولبلبة ونجوم الفن في عزاء نادية لطفي

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

الأكثر قراءة

أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

مرتضى منصور يكشف موعد سفر الزمالك إلى قطر

«رياح وبرودة شديدة».. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الجمعة

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

لماذا الأطفال هم أقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»؟

"وهم بنات باريس".. عارضة أزياء شهيرة: الجمال الفرنسى أسطورة

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«ثقافة أسيوط» يستضيف «القلب الأبيض» لدعم ذوي الاحتياجات

وائل خورشيد يكتب: حتى الرمق الأخير

افتتاح معرض «تراث اليمن» للفنان وسام العنسي بالهناجر.. السبت

«الناشرين المصريين» يتخلى عن تنظيم معرض زايد للكتاب