«حماة وطن»: الدولة تحافظ على رعاياها في الخارج

قالت مرثا محروس، أمين مواطنة الجمهورية بحزب حماة الوطن، أن عودة 32 صيادًا مصريًا إلى أرض الوطن بعد احتجازهم في ديسمبر 2019 يعد نصرا جديدا للدولة، وسيمفونية أخرى تعزفها للحفاظ على رعاياها في الخارج.وأكدت مرثا محروس أن هناك كثير من الجهود بُذلت لرجوع أهالينا إلى أراضيهم، قامت بها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وغيرهم من المسئولين الشرفاء، لترد على مزاعم البعض بأن الدولة لا تهتم بالمواطنين البسطاء.وأضافت أن المواقف التي تؤكد على ترسيخ مبدأ المواطنة كثيرة، حيث تحرص الدولة دائمًا على سلامة كل أبناءها، وتجلت المفاجأة التي اكتست وجوهنا ونحن نتابع عودة الصيادين بطائرة خاصة مصرية، عودة أكثر من 300 مواطن من ووهان الصينية خوفا على سلامتهم وتعرضهم لخطر فيروس كورونا، هؤلاء كان سندهم الوحيد هو حملهم للجنسية المصرية.