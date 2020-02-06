أهالي الجيزة يواصلون دعم أبو العينين في الانتخابات التكميلية

أصالة الجيزاوية حاضرة لدعم أبو العينين في الانتخابات التكميلية

نقيب المحامين بالجيزة: أبو العينين يسعى لحل مشاكل الجيزة من خلال حلول مدروسة على أساس علمي

أبو العينين: طموحي للجيزة كبير للغاية وبإخلاص أهلها وجهد مسئوليها قادرين على التغلب على مشكلاتها

مؤسسة أبو العينين تكرم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا ورياضيا واجتماعيا

يوم جديد وملحمة حب ووفاء جديدين، سطرها أهالي الجيزة تجاه رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة (رقم 4 رمز القلم).وأعلن محمد الفخراني، نقيب المحامين بالجيزة، دعمه لرجل الصناعة محمد أبو العينين، في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة والمقررة يومي 11 و12 فبراير الجاري.وقال محمد الفخراني إن محمد أبو العينين يسعى لحل مشاكل الجيزة من خلال حلول مدروسة على أساس علمي، مؤكدا أنه رجل دولة، لا يتأخر عن خدمة بلده وأهل الجيزة مطلقا.وأكد القس الدكتور بشير أنور نودى راعى الأقباط الإنجيليين، دعم رجل الصناعة محمد أبو العينين في الانتخابات، مشيرا إلى أن أبو العينين قيمة وقامة برلمانية وسياسية واقتصادية كبيرة، فضلا عن أعماله الخدمية لأهالي الجيزة لم تنقطع أبدا.وأشاد بدفاع رجل الصناعة محمد أبو العينين عن مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو بما ينم عن دور ووعى وطني كبير تسحقه الجيزة ليكون نائبا عنها في البرلمان.كما حرص اللواء علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على التواجد اليوم، ودعم محمد أبو العينين في الانتخابات، إلى جانب قيادات حزب مستقبل وطن وأعضاءه، منهم النائب منتصر رياض، والنائب نافع هيكل، وعادل ناصر، أمين الحزب بالجيزة.وقال اللواء علاء عابد: "عند اختيار حزب مستقبل وطن لمرشحه في الانتخابات التكميلية بالجيزة، سألنا أهالي الجيزة من يستحق أن يمثلهم في البرلمانومن يثقون فيه ومن يقوم بجهود اجتماعية وخدمية لهم، كانت الإجابة محمد أبو العينين، وهو ما جعل الحزب يصر على أن يكون مرشحه في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة".وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن محمد أبو العينين رجل وطني من الطراز الرفيع، وله مواقف وطنية مسجلة، كما أنه رمزا نيابيا كان له ثقله في البرلمان محليا ودوليا على مدار أكثر من 15 عاما، وقدم تشريعات كانت فاصلة في الحياة السياسية، خاصة بملفات عديدة مهمة، مثل المعاشات والعاملين بالخارج، وتم انتخابه لأرفع المناصب البرلمانية الدولية.وأشاد علاء عابد، بموقف محمد أبو العينين عندما وقف إلى جانب الوطن،في أشد أزماتها، ووقف هو وإعلامه مستفيدا من علاقاته البرلمانية المتميزة دوليا مدافعا عن الوطن، مشيرا إلى أن مستقبل وطن وأهالي الجيزة يردون هذا الجميل له في الانتخابات.وأعرب عن ثقته في فوز محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، قائلا: "نراهن على فوز مرشحنا في الانتخابات، طالما أن مبدأنا خدمة أهالي الجيزة والقيام بواجبنا التشريعي والرقابية على أفضل ما يكون".وطالب علاء عابد، من أهالي الجيزة بضرورة الاحتشاد أمام لجان الاقتراع بنفس هذا الدعم والحشد الذي أظهروه منذ إعلان أبو العينين ترشحه في الانتخابات التكميلية.من جانبه، تقدم رجل الصناعة محمد أبو العينين، بالشكر والتقدير لمحمد فخراني، نقيب المحامين بالجيزة على دعمه في الانتخابات التكميلية.وأكد أن هناك خطة لبناء مصر الجديدة، يشارك فيها كل العلماء والأساتذة، وخدمته بجانب تشريعي يدعم هذا التقدم وهذا الطموح الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي لا يرتبط بحدود معينة.وأكد أن حزب مستقبل وطن سوف يقدم فكر جديد يرسم رؤى جديدة لبناء مصر، واستمرار الإنجازات التي حققتها الدولة.كما وجه رجل الصناعة محمد أبو العينين، التحية للشباب والمرأة ورجال السن، الذين أتوا لدعمه وتأييده في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة الجيزة.وقال محمد أبو العينين إن السنوات الماضية كانت صعبة على الجميع، لكن بسواعد أبناء هذا الوطن، وفي ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ضحى بنفسه لهذا الوطن.كما أشاد رجل الصناعة محمد أبو العينين بدور المرأة في المجتمع، وإسهاماتها الكبيرة، إلى جانب كونها ركيزة أساسية لأي نجاح، وإخراج أجيال تحمل مستقبل مصر.وتطرق إلى الأوضاع بعد عام 2011، والصورة التي ظهرت بها مصر في أعين الدول الخارجية، حتى جاءت 30 يونيه، وعدلت المسار، وكانت المرأة جزء أساسي منه، ودورها كان بارزا، مؤكدا أن هناك برامج غير مسبوقة للمرأة والشباب وجميع أهالي الجيزة.من ناحية أخرى، كرمت مؤسسة أبو العينين الاجتماعية برئاسة رجل الصناعة محمد أبو العينين، حفظة القرآن الكريم والموهوبين والمتفوقين في مختلف المجالات التعليمية والرياضية وذوي الهمم بمحافظة الجيزة.وسلم رجل الصناعة محمد أبو العينين كأس البطولة الرياضية لنادي المنيب، بعد فوزه بدوري مراكز الشباب بالجيزة والذى أقيم تحت رعاية أبو العينين، كما تم تكريم نادي الجيزة الرياضي وأبطال الجودو.جاء ذلك بمشاركة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين، والنائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عادل ناصر، أمين عام الحزب بالجيزة، ومساعدي الحزب بالحيزة ذكي عباس ومحمود أبو موسى، وشريف جلال أمين الشباب بالجيزة.وشهدت الاحتفالية، مشاركة عدد كبير من أهالي الجيزة، من مختلف الفئات، مرأة وشباب وكبار سن، والذين هتفوا دعما لـ أبو العينين وسط زغاريد السيدات.