حبس سيدة قتلت ابنتها عقب تحليل DNA بالمحلة

قررت نيابة مركز المحلة، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد قيامها بقتل ابنتها بقرية محلة أبوعلي بمركز المحلة بمحافظة الغربية لشكها في سلوكها.كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوفاة ربة منزل ووجود شبهة جنائية فى الواقعة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة، والمقدم محمد البرلسى مفتش المباحث.وأفادت التحريات الأمنية، أن المتوفاة متزوجة وأنجبت طفلا إلا أن زوجها شك فى نسب الطفل له فقام بإجراء تحليل DNA واكتشف أن الطفل ليس ابنه مما دفع أمها لخنقها انتقاما منها لشكها في سلوكها،وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أنكرت قتلها لابنتها.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.