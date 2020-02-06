«الصحة السعودية»: عزل شقيقتين هنديتين زارتا الصين

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن الشقيقتين الهنديتين اللتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي في الرياض متواجدتان حاليًا تحت الملاحظة والعزل احترازيًا.وقالت وزارة الصحة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس" مساء اليوم الخميس، "إن الشقيقتين الهنديتين - لم تكشف عن اسميهما -غادرتا الصين في تاريخ 12 يناير إلى الهند، ومكثتا هناك ما يقارب 21 يومًا، وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس، ولا تبدو عليهما أي علامات مرضية، ولم تكونا في مدينة ووهان أثناء تواجدهما في الصين".وأعلنت الوزارة أن الشقيقتين الهنديتين "سُجل دخولهما للمملكة بتاريخ 3 فبراير، بالتالي فإن دخولهما إلى المملكة بعد مكوثهما خارج الصين لأكثر من خمسة عشر يومًا بصورة نظامية، حيث يمنع من كان في الصين خلال خمسة عشر يومًا ماضية من دخول المملكة".وأكدت الوزارة "أن فريق العزل الوبائي توجه لمنزل الأسرة فورًا، وأخذ عينات للفحص المخبري وجارٍ العمل عليه".وطمأنت وزارة الصحة الجميع بأن الحالات لا تستدعي القلق، حيث انتهت فترة الحضانة للفيروس قبل دخولهما للمملكة، وليس هناك أي علامات مرضية، ورغم ذلك فقد تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.وكانت السلطات الهندية أعلنت قبل يومين عن "هروب شابين من الحجر الصحي لفيروس كورونا إلى السعودية".وأدى الفيروس حتى ظهر اليوم الخميس إلى وفاة مئات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين.والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.و"كورونا المستجد" الذي بات يسمى بـ"فيروس ووهان" ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.