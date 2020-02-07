حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 7 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: بعد وقت طويل من الانتظار، احسم موقفك المتذبذب في العمل، لأن ذلك يكون في مصلحتك على المدى المنظور.عاطفيًا: مزيد من العطف والحنان تلمسه من الشريك، لكن لا تستغل طيبة قلبه لأنك قد تدفع الثمن غاليًا.صحيًا: الالتحاق بأحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار وسونا يريحك كثيرًا.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.