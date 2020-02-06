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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ليلى علوي ترأس لجنة تحكيم مهرجان البحرين السينمائي

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:30 م
ليلى علوي
ليلى علوي
محمد مجدي
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اختار مهرجان البحرين السينمائي، الفنانة المصرية ليلى علوي، لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية في أولى دوراته التي تنطلق شهر مارس المقبل.

وقالت إدارة المهرجان في بيان، إن اختيار ليلى علوي، جاء لما تتمتع به من خبرة في المجال السينمائي إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية خليجية وعربية.

وتضم اللجنة في عضويتها الممثل السعودي إبراهيم الحساوي والناقد البحريني أمين صالح.

يقام المهرجان الذي ينظمه نادي البحرين للسينما في الفترة من الرابع إلى الثامن من مارس، وبجانب مسابقة الأفلام الروائية، يشمل المهرجان مسابقة لأفلام الطلبة والأفلام الوثائقية تضم ثلاثة بحرينيين هم المنتج والسيناريست فريد رمضان والناقد حسن حداد والأكاديمي محمد السيد.

كما يشمل مسابقة "مركز التفوق" التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج جمعان الرويعي وفاطمة ربيعة مديرة مركز تفوق الاستشاري للتنمية والممثلة أمينة القفاص.

ويتزامن المهرجان مع الذكرى الأربعين لتأسيس نادي البحرين للسينما الذي تأسس في 1980.

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