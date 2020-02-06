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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تامر أمين يوجه رسالة للنادي الأهلي

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:27 م
تامر أمين
تامر أمين
سناء إسماعيل
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وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة خاصة لمجلس إدارة النادي الأهلي طالبهم فيها بعدم ارتداء الزي الذي ظهر به الفريق اليوم مع نادي بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 16 من الدوري الممتاز.

وقال خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "أرجو من إدارة النادي الأهلي إذا كان هذا الزي الثاني للنادي، فعليهم أن يغيروه لأن هذا لون ناد آخر لا أريد ذكر اسمه".

وأكد أن الأهلي نادي المبادئ، لأن ما قام به مجلس إدارة الأهلي بعد مباراة الهلال السوداني لا يفعله إلا كبير، ولو كان يبحث عن الجماهيرية والتصفيق وتعظيم نفسه كان اشتكى وعمل ثورة في الاتحاد الإفريقي ضد ما ارتكب في حقه في مباراة الهلال السوداني، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني نفسه هو من قام بتأمين اللاعبين والحكم فهذا معناه أننا كنا في ثكنة عسكرية.

وأكد أن الأهلي لو اشتكى للاتحاد الإفريقي كان سيأخذ حقه وسيحرم الهلال من اللعب في البطولات الإفريقية لسنوات، ولكن مجلس إدارة النادي الأهلي، أصدر بيانا يستحق جائزة نوبل، ورصد في الجزء الأول منه الانتهاكات التي تعرض لها، وفي النهاية أكد البيان عدم شكوى الهلال السوداني وجماهيرية للكاف تقديرا للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.

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