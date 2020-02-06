«إيرباص» تعلن زيادة الطلب على طائراتها مع بداية العام الجاري

أعلنت شركة إيرباص الأوروبية لإنتاج الطائرات، مساء اليوم الخميس، من مدينة تولوز الفرنسية أنها حققت طفرة كبيرة في نسبة الطلب على طائراتها مع مطلع العام الجاري.وأضافت الشركة أنه بعد إلغاء 22 طلبا في يناير الماضي حصلت الشركة على طلبات بشراء أكثر من 274 طائرة ركاب نفاثة جديدة، وهو ما يعادل بحسب الشركة ثلث صافي الطلبات التي حصلت عليها خلال العام 2019 كاملا.وكانت شركة سبيريت الأمريكية تقدمت بأكبر حجم من الطلبات خلال يناير الماضي بالحصول على أكثر من 100 طائرة نفاثة للمسافات المتوسطة من "عائلة إيه 320 نيو"، كما طلبت شركة تمويل خطوط الطيران "إيه إل سي" عدد 102 طائرة من طراز إيه 220 وإيه 321 نيو.من جانبها لم تعلن شركة بوينج الأمريكية المنافسة عن أية طلبيات خلال يناير الماضي وذلك بسبب تعثر بيع طراز 737 ماكس المنافس لطائرات إيرباص إيه.320كانت بوينج تعرضت العام الماضي لإلغاء عقود أكثر من الحصول على طلبيات جديدة بسبب أزمة طائرات ماكس التي تنتجها.