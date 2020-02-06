بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.. الكاثوليكية تنظم قافلة طبية بالمجان

نظم مكتب دياكونيا للتنمية، التابع للإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، قافلة طبية مجانية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، وذلك بمبنى خدمات كنيسة السيدة العذراء والقديس اسطفانوس للأقباط الكاثوليك بشبرا الخيمة.ضمت القافلة اليوم الكثير من التخصصات: الأسنان، باطنة وأطفال، وأمراض نساء، وعيون.وصرح الأب كيرلس نظيم مسئول القطاع الصحي، بأن مكتب دياكونيا ينظم قافلة طبية بطريقة دورية للمساعدة فى العلاج، والتوعية الصحية للمناطق الأكثر احتياجًا، على سبيل المثال "الخصوص، شبرا الخيمة، عزبة النخل، عين شمس، وغيرهم".