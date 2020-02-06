الوفد: مبادرة أبو شقة للم شمل تأكيدًا لمبادئ الحزب

أشاد المهندس محمد فؤاد سكرتير مساعد حزب الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للشباب بمبادرة «لم شمل» التي أطلقها المستشار بهاء أبو شقة رئيس الوفد، عقب نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي للحزب.وأكد فؤاد أن مبادرة رئيس الوفد، جاءت في الوقت المناسب، تأكيدًا لمبادئ وثواب حزب الوفد في توحيد صفوف أبناء بيت الأمة استعدادًا للاستحقاقات السياسية المقبلة، من خلال فتح صفحة جديدة للم الشمل، وطي صفحات الماضي، والعمل على دعم كل ما هو في صالح الوطن والمواطن، بما لا يمس قوانين ولوائح الحزب، ليظل الوفد بيتًا لجموع المصريين.وأضاف سكرتير مساعد حزب الوفد، أن بيت الأمة برئاسة المستشار أبو شقة، أصبح متواجدًا في الشارع المصري بشكل قوي، وأن مبادرة "لم شمل الوفديين" سوف تزيد الحزب قوةً وتماسكًا وترفع من أسهمه في الشارع السياسي، شريكًا رئيسيًا في بناء مصر الحديثة وداعمًا قويًا في خدمة الوطن والمواطنين.