فصل طالب «تجارة الإسكندرية» المعتدي على أستاذه بـ«طبنجة»

أدان مجلس كلية التجارة بجامعة الإسكندرية بجلستة الطارئة المنعقدة، اليوم الخميس، السلوك الإجرامي وغير الأخلاقي المرفوض من أحد الطلاب الذي اعتدى على عضو هيئة التدريس بالكلية بطبنجة، مؤكدا أن هذا السلوك الشاذ والتصرف غير الأخلاقي لا يمثل المجتمع الطلابي بالكلية والجامعة.وأكد المجلس في بيان له، التزام أعضاء هيئة التدريس بأداء المهام والمسئوليات الواقعة على عاتقهم بأقصى كفاءة وفعالية بدءً من اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني، واحترامه التام للقانون واللوائح والأعراف الجامعية في التعامل مع تلك الواقعة المؤسفة وترك الشق الجنائي للجهات المعنية.وقدم المجلس وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، الشكر لجميع الأجهزة الأمنية والقضائية للاستجابة الفورية والتدخل المباشر والفوري في مواجهة هذه الواقعة والذي أسفر عن القبض على المتهم في زمن قياسي بأدوات الجريمة المستخدمة، مطالبا وسائل الإعلام بالتعامل مع هذه الواقعة بمهنية وحرص شديد نظرا لحساسية هذا الأمر في المجتمع المصري بصفة عامة والمجتمع الجامعي بصفة خاصة.ومن جهته أعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كان على تواصل مستمر خلال الأزمة وبمجرد علمه بالواقعة وجه بالآتي: "اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التي تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأي جامعة أو معهد آخر".ولفت إلى أن وزير التعليم وجه إدارة الجامعة بمتابعة الشق الجنائي في الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس، كما تواصل بعضو هيئة التدريس الذي تعرض للاعتداء، للاطمئنان عليه، والتأكيد على الحسم الكامل في تنفيذ القانون، واحترام الأعراف الجامعية.