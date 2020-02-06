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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اتحاد «طلاب الإسكندرية» يدين الاعتداء على أستاذ بالجامعة

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:10 م
محمد التركي
محمد التركي
أحمد عاشور
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قال محمد التركي، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، إن ما حدث اليوم بكلية التجارة من تعدي أحد الطلاب على أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة وإصابته يعد تصرفا شاذا وإجراميا ومرفوضا من المجتمع الطلابي الجامعي والذي نتبرأ منه تماما وندينه بشدة.

وتواصل اتحاد الطلاب، بمجرد علمه بالواقعة المؤسفة، مع إدارة كلية التجارة والجامعة للاطمئنان على الأستاذ عضو هيئة التدريس والوقوف على حقيقة الواقعة.

وأكد اتحاد الطلاب، أنه يقف بجانب كل طالب صاحب مظلمة وكل طالب له حق، وضد أي طالب يخرج عن القيم والأخلاق الجامعية، وأنه مهما حدث يجب أن نعلم بأن الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس في مكانة الأب، فضلا عن المعلم ويجب علينا كطلاب أن نقدم لهم فائق الاحترام والتقدير والتوقير.

وأضاف أنه إن كان اهتمامنا كاتحاد طلاب جامعة بالطالب أولا، إلا أننا نتمسك بالحفاظ علي القيم والأخلاق "فلا تهدروا تلك الأشياء فهي القيمة الحقيقية ويجب علينا التنويه بأمر هام، أن الطلاب جميعا سواسية يحكمنا لوائح وقوانين لنا حقوق وعلينا واجبات يجب الالتزام بها".

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