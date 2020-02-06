نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وبيراميدز

عبر الفنان نبيل الحلفاوي، عن استيائه من لون قميص النادي الأهلي خلال مباراته اليوم مع نادي بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 16 من الدوري الممتاز.وقال نبيل الحلفاوي، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التغريدات "تويتر": "الزي الأسوأ في تاريخ الأهلي.. لماذا لم يلعبوا بالأسود؟! عسى أن يكون الأداء متناسبا عكسيا مع الزي".وعن تعليقه على المباراة قال: "لم أشهد الأهلي إلا بعد هدف بيراميدز.. مما يستحق وقفة جادة من فايلر، بادجي أثبت أهميته القصوى و(أساسيته).. ديانج فتح.. (الإليوهين) قوتان أساسيتان.. مفهمتش فريق بيراميدز كانوا معترضين على إيه بعد الهدف الثاني"، وتساءل: "إلى حين عودة رمضان أو إن لم يتم شراؤه هل يستمر اعتبار أجايي الخيار الأول؟".وكانت مباراة الأهلي وبراميدز انتهت بهدفين للأهلي مقابل هدف وحيد لبيراميدز.