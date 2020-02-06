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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حسن شاكوش يكذب «الموسيقيين»: حصلت على عضوية النقابة

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:09 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال المطرب حسن شاكوش، إنه متواجد على الساحة الغنائية منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أنه قدم عددا كبيرا من الأغاني على رأسها "اشكرك أوعدك" من 5 سنوات، بالإضافة إلى أغانيه المعروفة "عم يا جمال" و"إحنا بتوع ربنا".

وأضاف المطرب حسن شاكوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أنه توجه لنقابة المهن الموسيقية وتم لقاؤه بشكل جيد وحصل على العضوية، مؤكدًا أنه اجتهد في عمله.

كما أوضح المطرب حسن شاكوش، أنه كان لاعب كرة بالنادي الإسماعيلي في مركز مدافع، لافتا إلى أن السبب في إطلاق اسم "شاكوش" عليه هو أنه كان محترفًا في اللعب.

وأعرب المطرب حسن شاكوش، عن امتنانه لعائلته، قائلا: "كل اللي أنا فيه، واللى أنا وصلت له من نجاح، كان بسبب دعوة أمي، هي وإخواتي اللي وقفوا في ظهري".

• «الموسيقيين» تحسم جدل انضمام حسن شاكوش للنقابة

وردا على تصريحات سابقة لـ"شاكوش" حول انضمامه لنقابة الموسيقيين، تواصل "الدستور" مع حمادة أبواليزيد، عضو مجلس نقابة الموسيقيين وعضو اللجنة الخاصة باختبارات المطربين الجدد الذي يريدون الانضمام للنقابة.

وأكد "أبواليزيد" في تصريحات لـ"الدستور" أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش لم يحصل على عضوية النقابة كما صرَّح.

وأشار إلى أن كل ما حدث هو أنه خضع للاختبارات، أما النتيجة فلم تعلن حتى الآن بشكل رسمي نظرًا لعدم اعتمادها من نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة.

وفي سياق آخر، غرد الملياردير الأمريكي الشهير، عبر حسابه على "تويتر"، بقائمة الأغاني الـ8 الأكثر استماعًا عبر منصة "ساوند كلاود" في العالم، وحققت عدد مرات سماع يتخطى حاجز 2 مليون مرة، وجاء ضمن القائمة المطرب الشعبي حسن شاكوش، بأغنيتين في مركزين مختلفين.

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