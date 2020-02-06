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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع اثنين وإصابة 11 في حوادث متفرقة بالبحيرة

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:06 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
البحيرة معوض هويدى
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لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 11 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع 3 حوادث متفرقة بنطاق مراكز وادي النطرون والدلنجات وكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة "تومناية" بالكيلو 74 اتجاه الإسكندرية بنطاق دائرة مركز وادي النطرون، وبالانتقال والفحص تبين إصابة 5 أشخاص، وهم كل من: أحمد مبروك عبد الفتاح، 16 عامًا، محمود عبد الجليل محمود، 59 عامًا، أحمد صبري عبد السلام، 27 عامًا، عماد سالم عبد الجواد، 35 عامًا، عثمان أحمد عبد العاطي، 35 عامًا، وجميعهم مقميمون بالنوبارية، مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

ولقي شابين مصرعهما، بحادث اصطدام موتوسيكل مع سيارة ميكروباص، أمام قرية بردلة التابعة لمركز كفر الدوار الطريق الزراعي اتجاه القاهرة، وهم كل من: محمود مختار الكومي، 25 عامًا، ومقيم بعزبة الخواجة بيضا البلد، محمد عباده قرقور، 29 عامًا، ومقيم بدمنهور، وجرى نقل الجثنين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب ميكروباص بترعة سكران "طريق الدلنجات"، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة كل من حسام حسن حافظ، 17 عامًا، تسنيم عبد العال مختار، 14 عامًا، مشيرة عبد الرحيم عبد الظاهر، 35 عامًا، شيماء سعيد عبد السلام، 17 عامًا، وسام أحمد العبا، 17 عامًا، صباح شوقي الغرباوي، 17 عامًا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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