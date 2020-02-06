الأنبا مكاريوس يلتقي شعب إيبارشية المنيا

التقى الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، اليوم، شعب إيبارشية المنيا، في لقاء روحي بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمحافظة المنيا، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.وشارك في اللقاء عدد غفير من مجمع كهنة إيبارشية المنيا وأهالي المنطقة، وألقى الأنبا مكاريوس خلال اللقاء، كلمة روحية على الشعب الحضور.