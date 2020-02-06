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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الناشرين المصريين» يتخلى عن تنظيم معرض زايد للكتاب

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:02 م
سعيد عبده
سعيد عبده
حسام الضمراني
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أعلن سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد حامد، الأمين العام، تخليه عن مسؤولية تنظيم معرض زايد للكتاب، أو تولى مسؤولية إجراء كافة المفاوضات وضمان مشاركة جهات الشراء وغيرها من الأمور التي تضمن بشكل كبير جدوى المشاركة بالمعرض.

وذكر الاتحاد في بيانه: «للأسف بسبب تعنت مؤسسة زايد للإبداع والتنمية في المفاوضات، وعلى ما تم التوصل إليه والرجوع كل مرة لنقطة الصفر، وكذلك عدم وجود جهات شراء قرر اتحاد الناشرين المصريين عدم المشاركة بمعرض زايد وعدم تحمله مسؤولية المشاركة لأعضائه».

وتابع: «سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة من خلال تكاتف أعضاء مجلس الإدارة، ولجنة المعارض العربية والدولية على تنظيم معرض يستطيع الناشر تحقيق أهدافه من المشاركة به».

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