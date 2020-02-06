«الناشرين المصريين» يتخلى عن تنظيم معرض زايد للكتاب

أعلن سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد حامد، الأمين العام، تخليه عن مسؤولية تنظيم معرض زايد للكتاب، أو تولى مسؤولية إجراء كافة المفاوضات وضمان مشاركة جهات الشراء وغيرها من الأمور التي تضمن بشكل كبير جدوى المشاركة بالمعرض.وذكر الاتحاد في بيانه: «للأسف بسبب تعنت مؤسسة زايد للإبداع والتنمية في المفاوضات، وعلى ما تم التوصل إليه والرجوع كل مرة لنقطة الصفر، وكذلك عدم وجود جهات شراء قرر اتحاد الناشرين المصريين عدم المشاركة بمعرض زايد وعدم تحمله مسؤولية المشاركة لأعضائه».وتابع: «سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة من خلال تكاتف أعضاء مجلس الإدارة، ولجنة المعارض العربية والدولية على تنظيم معرض يستطيع الناشر تحقيق أهدافه من المشاركة به».