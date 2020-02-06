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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أسرة «الهيبة» تحتفل بعيد ميلاد الفنانة منى واصف

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:53 م
الهيبة
الهيبة
سناء إسماعيل
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احتفل فريق عمل مسلسل "الهيبة- الرد"، بعيد ميلاد الفنانة السورية القديرة منى واصف، الـ 78 والتي تقوم بدور "أم جبل" خلال العمل.

وعرض برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، فيديو للاحتفال بعيد ميلاد منى واصف والتي ظهر على ملامحها الدهشة والمفاجأة بالاحتفال.

مسلسل "الهيبة" من بطولة تيم حسن، منى واصف، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، ديما قندلفت وعادل كرم، ويعد الجزء الرابع هو الأخير في ملحمة "الهيبة".

يذكر أن الفنانة منى واصف هي إحدى أبرز وأشهر الفنانات في سوريا والوطن العربي، شاركت بما يقارب 200 عمل في السينما والتلفزيون لسنوات طويلة، وتعددت أعمالها في غالبية دول الوطن العربي، ولدت لأب كردي مسلم وأم مسيحية، بدأت حياتها كعارضة أزياء وذلك في نهايات خمسينات القرن العشرين، ثم انضمت إلى «مسرح القوات المسلحة» عام 1960.

تقلدت منصب نائب رئيس اتحاد الأدباء من عام 1991 وحتى عام 1995، كما أنها تقلدت منصب سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة في عام 2002 وشاركت في دور محكمة في لجان التحكيم في عدة مهرجانات للمسرح والسينما والتلفزيون.

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