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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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ديانج يحرز هدفا قاتلا للأهلي في شباك بيراميدز (فيديو)
الخميس 06/فبراير/2020 - 09:23 م
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أحرز
أليو ديانج
، لاعب
وسط
الفريق
الأول لكرة القدم
بالنادي
الأهلي
، هدفا قاتلا في شباك
بيراميدز
خلال احداث المبارتة في الجولة 16 من الدوري
الممتاز
.
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