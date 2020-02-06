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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ديانج يحرز هدفا قاتلا للأهلي في شباك بيراميدز (فيديو)

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:23 م
جريدة الدستور
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أحرز أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفا قاتلا في شباك بيراميدز خلال احداث المبارتة في الجولة 16 من الدوري الممتاز.

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