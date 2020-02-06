«نجدة الطفل»: مليونا فتاة تعرضن للختان حول العالم

قال الدكتور صبري عثمان رئيس خط نجدة الطفل، إن الأمم المتحدة أوضحت خلال إحصائية في عام 2016، أن هناك مليوني فتاة تعرضن للختان حول العالم، موضحًا أن نصف هذه الإحصائية في مصر ودولة إفريقية أخرى.وأضاف رئيس خط نجدة الطفل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الطبيب الذي أجرى عملية ختان لفتاة في أسيوط، خرج بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضية، ومُعرض لعقوبة السجن المشدد، مشيرًا إلى أن هناك موروثات ثقافية بغيضة رسخت فى المجتمع المصري ولا نستطيع تغييرها؛ فالأمهات يدفعن المال في مقابل موت بناتهن.وأوضح رئيس خط نجدة الطفل، أنه تم استهداف 1300 قرية، مشددًا على ضرورة ممارسة الإعلام لدوره التوعوي لكشف مخاطر الختان، بحسب تصريحات منظمة الصحة العالمية التي تناولت خطورة ختان الإناث.