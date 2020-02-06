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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفل في بني سويف

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:14 م
جثة
جثة
بنى سويف - محمد حفيظ
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تكثف مباحث مركز شرطة الواسطي بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل 5 أعوام، بترعة الإبراهيمية، بجوار وحدة مرور الواسطي، بدائرة المركز، وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطي، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، غريقًا بمياه ترعة الإبراهيمية، بدائرة المركز، ولم يتم التعرف على هويته.

وشكل مدير الأمن فريق بحث، بإِشراف العميد محمد عبدالوهاب، مدير البحث الجنائي، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الواسطي، لمعرفة ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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