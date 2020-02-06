خريطة الطقس الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة من عدم الاستقرار ستسيطر على الأحوال الجوية تبدأ من غد الجمعة، وانخفاض درجات الحرارة 5 درجات مئوية عن اليوم، يصاحبها نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.وتابع "شاهين"، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وتزيد غزارتها بدءًا من غدٍ الجمعة، وتصل إلى الوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء لتكون من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية ومن متوسطة إلى خفيفة على القاهرة، موضحًا أن نشاط الرياح سيقلل الرؤية الأفقية نتيجة الرمال والأتربة.وأردف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الساعات المبكرة من الصباح والمتأخرة من الليل ستكون باردة وعلى المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة.