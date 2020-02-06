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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 2.5 مليار دولار انخفاضًا فى فاتورة استيراد الوقود خلال 2019

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:10 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن مصر واصلت خفض فاتورة استيراد الوقود بمشتقاته إلى حدود الثلث خلال عام، إذ تراجعت واردات الوقود لـ9.4 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2019 مقابل 12 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.5 مليار دولار خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن واردات منتجات البترول سجلت أكبر تراجعًا خلال عام 2019 بقيمة تخطت الـ1.5 مليار دولار، بعد أن انخفضت وارداتها إلى 6.4 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2019 مقابل 8 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

وسجلت الواردات من البترول الخام تراجعًا إلى 2.4 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2019 مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قارب المليار دولار، كما تراجعت واردات الفحم بأنواعه من 530.9 مليون دولار لـ508.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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