مفوض الاتحاد الإفريقى: الاستقرار ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والمعلوماتية والطاقة، إن تعزيز الاستقرار فى إفريقيا ينعكس على التنمية الاقتصادية بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن هناك فرصة مواتية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية.وأضافت الدكتور أماني أبوزيد خلال لقائها بفضائية "extra news"، مساء الخميس، أن الجميع يتسارع نحو إفريقيا، لافتة إلى أن الشمول المالي مهم جدًا للتحول إلى إفريقيا الذكية.وأوضحت مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والمعلوماتية والطاقة، أنه يتم التعاون مع مؤسسات تمويل دولية لتمويل إستراتيجية التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الاتحاد يعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية منها الطاقة والبنية التحتية.كما أكدت مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والمعلوماتية والطاقة، أن مصر كان لها دور كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة خلال 2020.