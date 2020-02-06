دبلوماسي سابق: مصر حاضنة للاتحاد الإفريقي منذ نشأته

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، والتي تأتي تحضيرًا لقمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي والمقررة يومي الأحد والاثنين المقبلين، هي قمة تسليم الراية لحاملها القادم وهي جمهورية جنوب إفريقيا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية dmc، أن هناك تنسيقا مبكرا لأن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا زار مصر وأجرى مباحثات مطولة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن مصر متابعة للموضوع، وحاضنة ومنشئة لمنظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الإفريقي" منذ نشأته.وتابع: "من أهم القضايا والملفات المطروحة على قمة رؤساء ودول وحكومات الاتحاد الإفريقي، العمل على ملفين رئيسيين وهما الأبعاد السياسية والأمنية وأمن القارة، وأن نضع البنادق جانبًا ونبدأ في التركيز على الملف الثاني وهو التنمية"، مؤكدا أن قدرة مصر وجنوب إفريقيا والبلاد الإفريقية تستطيع أن تكون واسطة خير لفض المنازعات الإفريقية لأنها قابلة للتفاوض".