مسلسل الأخ الكبير يتصدر «تريندات جوجل».. ودينا فؤاد: الحمدلله

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها البالغة، بتصدر مسلسل الأخ الكبير للنجم محمد رجب «تريندات جوجل».ونشرت دينا فؤاد صورة لها برفقة محمد رجب من مسلسل الأخ الكبير، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت قائلة: «الحمد لله، دينا فؤاد، الأخ الكبير».وأضافت وجه القمر دينا فؤاد إنها غير متفاجئة بالنجاح الكبير الذي يحققه مسلسل «الأخ الكبير» ويعرض حاليًا على شاشة cbc، موضحة أنها عندما قرأت الحلقات الأولى من السيناريو وعرفت طبيعة الشخصيات في الأحداث توقعت أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور وأن يكون "ترند" وقت عرضه، مشددة على أن توقعاتها جاءت في محلها.وأشارت دينا إلى أن أحداث "الأخ الكبير" وتركيبة الشخصيات قريبة للغاية من الناس في الشارع، لأن "حربى" – الذى يجسد دوره محمد رجب – هو واحد منهم بسيط وشهم ويتعرض للظلم وتقتل أخته الذى كان يعشقها، فهذه التيمة مضمونة النجاح، ورأينا في الأيام الماضية كيف يتفاعل الجمهور مع الحلقات ويحزن ويبكى مع الشخصيات.وأوضحت أن شخصية "عبير" التي تجسدها في الأخ الكبير لازم المشاهد يحبها لأنها مثل أختك وزوجتك أو أي ست في العيلة قائلة: "عبير مثال للست المصرية الجدعة الأصيلة المخلصة التي تقف بجوار زوجها طوال الوقت وتتعامل مع أهله أفضل معاملة، فهى زوجة يتمناها أي شخص فلازم تتحب، وقدمتها بطريقة مختلفة لأن كل فنانة لها روحها وكلام وبصمة مختلفة عن الأخرى".يذكر أن "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، دينا فؤاد، عبير صبري، هبة مجدي.