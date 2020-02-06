حبس عاطلين لسرقتهما ورشة لتصنيع الملابس في السلام

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما ورشة لتصنيع الملابس بمنطقة السلام، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط باقي المتهمين.وكشفت التحقيقات أن المتهمين سمير.م، حازم.ع عاطلان، وأقرا بارتكابهما سرقة ورشة تصنيع الملابس، و4 ماكينات لتصنيع الملابس ومبلغ 6 آلاف جنيه، وأرشدا عن مكان المسروقات، وأقرا بإنفاق المبلغ المسروق على أغراضهما الشخصية.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بسرقة ورشة لتصنيع الملابس، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط بعض المتهمين، وجار ضبط باقي المتهمين وبسؤالهما أقرا بارتكاب واقعة السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.