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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الإفتاء» توضح حكم الشرع في ختان الإناث (فيديو)

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:43 م
ختان الإناث
ختان الإناث
سناء إسماعيل
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قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن ختان الإناث حرام شرعًا ويأثم من يفعلها ويأثم من يتسبب في الضرر لأي أنثى لأنه انتهاك واضح وتعد على جسد إنسان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه صدر تقرير اليوم عن المؤشر العالمي لدار الإفتاء، وتبين من خلاله ان الختان يحتل 10% من جملة فتاوى المرأة في العالم.

وتابع: "هذا يكشف أن هناك خطابا يزرع في مصر التطرف ويريد أن يعزل نفسه عن الواقع، ويضع نفسه في عدة نصوص موجودة في التراث ولكنه لا يحسن فهمها لأنه منفصل عن الواقع".

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