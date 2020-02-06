الجيش السوري يسيطر على مدينة سراقب بمحافظة إدلب
الخميس 06/فبراير/2020 - 08:33 م
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تمكنت قوات الجيش السوري من السيطرة على مدينة سراقب بمحافظة إدلب.
وأفادت مصادر إعلامية سورية - في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم - بأن قوات الجيش السوري بدأت في تمشيط أحياء المدينة.
وكانت قوات الجيش السوري، تمكنت في وقت سابق اليوم من السيطرة على بلدة إفس شمال بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي.
وأفادت مصادر إعلامية سورية - في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم - بأن قوات الجيش السوري بدأت في تمشيط أحياء المدينة.
وكانت قوات الجيش السوري، تمكنت في وقت سابق اليوم من السيطرة على بلدة إفس شمال بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي.