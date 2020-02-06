الجيش السوري يسيطر على مدينة سراقب بمحافظة إدلب

تمكنت قوات الجيش السوري من السيطرة على مدينة سراقب بمحافظة إدلب.وأفادت مصادر إعلامية سورية - في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم - بأن قوات الجيش السوري بدأت في تمشيط أحياء المدينة.وكانت قوات الجيش السوري، تمكنت في وقت سابق اليوم من السيطرة على بلدة إفس شمال بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي.