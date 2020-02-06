حكيم يطرح «الله يسامحك» من ألبوم «الرجل الصح» (فيديو)

طرح الفنان حكيم أحدث أغنياته «الله يسامحك» من ألبومه الجديد «الرجل الصح»، ومن المتوقع طرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة.الأغنية من كلمات أمل الطائر، ألحان حسام الدين مصطفى وهاني فاروق، توزيع زيزو فاروق، مكساچ أحمد جودة، الماستر أمير محروس، منتج فني فايز عزيز.ويمتاز ألبوم حكيم الجديد بالتنوع، ويضم عددا كبيرا من الأغنيات التي حققت نجاحات ضخمة عبر «يوتيوب» منذ طرحها وتصدر الترند أكثر من مرة.