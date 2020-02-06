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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رصد ١١٦ منشأة صناعية غير مرخصة في الغربية

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:31 م
لدكتور طارق رحمي
لدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن رصد ١١٦ منشأة صناعية غير مرخصة تحتوى على منتجات غير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر مما يعرض مستخدميها من المواطنين للخطر.

جاء ذلك في إطار التنسيق بين المحافظة ومديرية أمن الغربية للتصدي الحازم لكافة المنشآت الغير مرخصة لما تمثله من خطورة من حيث عدم إلتزامها بالإشتراطات الصحية وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

يذكر أن هذه المنشآت الصناعية تمثلت في (٢٣ بمركز طنطا - ١٦ بمركز السنطة - ٢١ بمركز كفر الزيات - ١٥ بمركز زفتى - ١٦ بمركز بسيون - ١٩ بمركز المحلة الكبرى - ٤ بمركز قطور - ٢ بمركز سمنود).

كما تم ضبط كميات من المنتجات غير الصالحة للاستخدام ومجهولة المصدر وتمثلت في (٣١٠٠ لتر مياه مفلتره - ٤٧ طن ملح محجر - ٤٠ طن مخللات - ٢٢ ألف قطعة حلوى - ٩٤٠ كجم طحينة - ١١٣٠٠ عبوة مواد غذائية - ١.٥ طن مكرونة - ١٠ طن بويات مجهولة المصدر - ١١٠٠ كجم زيت طعام - ٨٨٥ كجم جبن - ٣٧٤٤ عبوة مشروب سوبيا تمر هندي - ١٣٢٠ كجم أسماك مدخنة - ٢٥٠ كجم زيت حار - ٤٤ طن أعلاف - ٦٦٠٠ لتر مواد بترولية - ١٠٧٠٠ لتر منظفات صناعية - ٥٧٠ لتر زيت سيارات).

وفى هذا السياق؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المنشآت غير المرخصة واستمرار المتابعة الدورية في هذا الشأن.

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