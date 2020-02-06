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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس صاحب مخزن عثر بحوزته على مواد مخدرة بالمرج

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:27 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المرج بحبس صاحب مخزن عثر بحوزته على مواد مخدرة بمنطقة المرج، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم صاحب مخزن عثر بحوزته على ١٤٠ قطعة حشيش، ٧٥ كيسًا من مخدر الأستروكس بغرض ترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم بهدف التربح والكسب غير المشروع.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام صاحب مخزن بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تأكدوا من صحة المعلومات، وتم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والأستروكس وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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