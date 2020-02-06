ختام فعاليات «كتاب القرية» بمطاي في المنيا

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، اليوم، فعاليات معرض «كتاب القرية ٢٠٢٠» ببيت ثقافة مطاى ببردنوها، بمدرسة مطاي الإعدادية بنات وبمشاركة أطفال القرية.يضم المعرض 1000 كتاب تنوعت العناوين المشاركة به ما بين الأدب والفنون والتاريخ والفلسفة والطفل وغيرها من المجالات المتعددة التي تلبي احتياجات أبناء القرية من الكتب المتنوعة، من إصدارات هيئة الكتاب، وكتب مكتبة الأسرة، والكتب الأجنبية ومجلات قطر الندى للطفل، والعديد من المجلات التثقيفية المتنوعة.وعلى هامش المعرض أقام البيت ورشة فنون تشكيلية لتدريب أبناء القرية على الرسم والتلوين مع الفنانة هبة أحمد حسن، حيث قدمت شرحا عن فكرة المواطنة وحب والانتماء للوطن وكيفية التعبير عنها بالرسم والتلوين.