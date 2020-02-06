إزالة 39 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري والنيل بمركز ومدينة كفر شكر، ضمن الموجة 15 لإزالة كافة أشكال التعديات لفرض هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون على الجميع.وأكد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، أن الحملة المكبرة أسفرت عن إزالة 39 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 2557 مترا منها 13 حالة نهر نيل وبمساحة 599 مترا و26 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 1958 مترا مربعا بهدف فرض هيبة الدولة واسترداد حقوق الدولة والحفاظ على أمن مصر الغذائي، قائلا: "حقوق الدولة خط أحمر ولن ولم يفلت أى مخالف".وأضاف "جمعة" أنه لن يسمح لأى مواطن بالتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سواء بالبناء أو التبوير وتطبيق دولة القانون على الجميع دون وساطة أو محسوبية، مشيرا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من كافة الجهات المعنية لرصد وحصر كافة التعديات؛ لإزالتها فورا لفرض هيبة الدولة تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.