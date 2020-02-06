حبس عصابة سرقة السيارات في القاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس ٣ متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهم السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج بمناطق القاهرة الجديدة.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم وليد.ع، شريف.م، خليفة ح، عاطلين، وأقروا بارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج بعدد من المناطق النائية بالقاهرة الجديدة.واعترف المتهمون بسرقتهم لـ٥ سيارات بذات الأسلوب، وأقروا بتفكيك سيارتين داخل مخزن بطريق بلبيس الجديد، وأرشدوا عن مكان باقي السيارات المسروقة.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لأقسام الشرطة بمناطق القاهرة الجديدة تفيد بسرقة سياراتهم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان باقي السيارات المسروقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.