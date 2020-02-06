«الهوس الكبير».. كيف انتعش «اقتصاد الكمامات» فى مصر بعد انتشار الفيروس؟

10 مصانع خاصة تنتج 60 مليون كمامة سنويًا.. وفتح خطوط إنتاج جديدة

رواج إلكترونى لـ«الواقى السحرى».. والمستورد يصل لـ1000 جنيه

ارتفاع الإقبال على محلات قصر العينى تحسبًا لـ«القاتل الجديد»

التجار: نقص السلعة يهدد بأزمة حال انتشر المرض

أصحاب مصانع: لا نبيع للخارج وارتفاع الأسعار طبيعى

منذ الإعلان عن الإصابة الأولى بفيروس كورونا فى الصين اجتاح العالم ذعر كبير، وأصبح المواطنون فى أغلب الدول يسيرون فى الشوارع بالكمامات، خوفًا من الإصابة، ورغم عدم وصول الفيروس إلى مصر، حتى الآن، إلا أن هناك مواطنين بدأوا فى شراء الكمامات، وتجارًا بدأوا فى رفع الأسعار.ومع إعلان الصين، المُصدِّر الأكبر للكمامات، حاجتها للاستيراد، تثور تساؤلات مهمة.. مَنْ يُنتج الكمامات الطبية فى مصر؟ وما خطة المصانع المستقبلية لتغطية احتياجات السوق المصرية حال انتشار الفيروس؟ وكيف أثّر ظهور الفيروس على تجارة الكمامات فى مصر؟ وهل تُصدِّر المصانع الكمامات للصين؟.. «الدستور» تجيب عن تلك الأسئلة فى هذا التحقيق.قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الطلب المتزايد على شراء الكمامات بكميات ضخمة، منذ حوالى شهر، خلق سوقًا سوداء، فارتفع سعرها إلى ٤ أضعاف.وأوضح «عوف»: «بعد أن كانت الكمامة تباع بجنيه أصبحت بـ٤ جنيهات، ومن المؤكد أن الفزع العالمى الذى سببه انتشار فيروس كورونا هو السبب وراء السحب المبالغ فيه على هذه الكمامات، رغم أن مصر لم تسجيل حتى الآن أى اشتباه فى إصابة».وأضاف: «فى الماضى، كان هناك طلب دائم على الكمامات فى مصر، لأن جميع العاملين فى المستشفيات والمراكز الطبية يحتاجون إليها، ولكن إنتاجنا منها لا يكفى الطلب، فهناك نحو ١٠ مصانع فقط تنتج نحو ٦٠ مليون كمامة فى العام، لذا كنا نستوردها من الصين والهند وإندونيسيا، والتجار عادة يفضلون الكمامات الصينية لأن سعرها أقل من نظيرتها المصرية».وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الكمامة الواحدة على المُصنِّع المصرى تصل إلى ٥٠ قرشًا، بينما يستورد التجار الكمامة الواحدة من الصين بـ٢٥ قرشًا، لافتًا إلى أن «الصين كانت تنتج كميات كبيرة بأسعار تنافسية، ومن ثم نجحت فى التصدير لكل دول العالم، وهذا يقابله إنتاج مصرى قليل، ما يجعل التجار يفضلون الكمامات الصينية، لتحقيق مكسب أكبر».وذكر أنه مع زيادة الطلب على الكمامات فى مصر والعالم قررت بعض الشركات فتح خطوط إنتاج إضافية لتصنيع كميات أكثر، موضحًا أن الصين طلبت من إحدى الشركات المصرية تصدير ١٤٥ مليون كمامة لها، لأنها لم تعد قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى بعد زيادة الطلب عليها مع ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.وعن تأثر السوق المصرية بوقف استيراد الكمامات من الصين، قال إن زيادة الإنتاج المحلى سيكون حلًا لسد العجز الذى خلقه عدم توافر المنتج الصينى، أو من الممكن فتح أسواق جديدة للاستيراد، سواء من كوريا الجنوبية أو تايوان أو الدول الأوروبية.وناشد «عوف» المصريين بالتصدى للفيروس عن طريق الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيدًا والتركيز على الأطعمة التى ترفع جهاز المناعة وشرب المياه بكثرة، لأنها تقى الجسم من الإصابة، موضحًا: «الفيروس يخترق الجسم سواء عن طريق التنفس أو البلع ولكن فى حالة الجفاف فقط، فإذا كان الجسم مليئًا بالسوائل فحينها يموت الفيروس تلقائيًا، وأريد أن أشير إلى أن الكمامة لا تقتل الفيروس، ولكنها قد تمنع انتشاره فى الزحام فقط».من جانبه، قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن ظهور «كورونا» صاحبه انتعاش فى إنتاج الكمامات، التى ظلت مصانعها متوقفة منذ ١١ عامًا تقريبًا بعد القضاء على أنفلونزا الخنازير، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية تعتمد بشكل أساسى على الكمامات، ولكن بدأ استخدامها بين المواطنين العاديين وقت انتشار أنفلونزا الخنازير، وزاد الطلب مرة ثانية الآن مع انتشار فيروس كورونا.وأضاف أن «توقف استيراد الكمامات الصينية يفتح الطريق أمام الشركات المصرية لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج الخاصة بها لسد الفجوة التى يتركها المنتج الصينى فى الأسواق المصرية»، متوقعًا زيادة الأسعار بشكل أكبر.وشدد على أن «رغم عدم وجود علاج طبى للفيروس حتى الآن، إلا أن النظافة الشخصية تأتى بنتائج جيدة، وكذلك رفع مناعة الجسم».ألقت أزمة نقص الكمامات بظلالها على السوق الإلكترونية أيضًا، فظهرت على صفحات إلكترونية أنواع وأصناف كثيرة للكمامات، بأسعار تتراوح بين ٣٥ جنيهًا للكمامة مصرية الصناعة، وقد يصل السعر إلى ١٠٠٠ جنيه للكمامة المستوردة، حسب طبيعة المنتج.وقال محمد عزيز، أحد التجار الذين يعرضون بضاعتهم على جروب متخصص فى بيع المستلزمات الطبية: «أملك شركة كبيرة لبيع الكمامات، وبدأنا منذ فترة قريبة تدشين أول خط إنتاج، وأصبحنا نصدرها للإمارات والصين والأردن والسعودية».وأضاف: «أعمل فى بيع المستلزمات الطبية منذ سنوات عبر الإنترنت، ولكن الكمامات لم تكن مطلوبة كما هى الآن، لذا قررت التركيز عليها خاصة أن لدىّ مخزونًا كبيرًا من الكمامات الصينية لم أجد من يشتريه قبل ظهور فيروس كورونا».وأوضح «عزيز»: «الآن أصبح هناك طلب كبير عليها من التجار، خاصة أنه بعد انتهاء المخزون الحالى لن يتوفر مخزون آخر، بسبب حاجة الصينيين إلى الكمامات أكثر من أى وقت مضى»، وتابع: «عرضت ٦٠٠ ألف كمامة صينى، وكمية مماثلة من الكمامات المصرية، وأوفر خدمة توصيلها بسعر إضافى، وأبيع العلبة المستوردة بـ٥٠ جنيهًا، أما المصرية فأعرضها بـ٤٥ جنيهًا».واختتم: «يختلف سعر الكمامة حسب بلد المنشأ، فيصل سعر الكمامات الأمريكية على سبيل المثال إلى ١٠٠٠ جنيه، لأنها تستخدم فى أغراض شتى، منها الحرائق الضخمة، أما الكمامات المصنوعة من القماش فتنتجها مصر والصين ولا يتعدى ثمنها ٤٥ جنيهًا».يعيش تجار المستلزمات الطبية أزمة كبيرة، وتتضح الأزمة فى شارع قصر العينى، الذى يضم أكبر سوق لتجارة هذه السلع فى مصر، ومن بينها الكمامات بالطبع.وبحسب تجار وأصحاب محلات مستلزمات طبية، فإن الإقبال على شراء الكمامات من قبل المصريين والصينيين زاد خلال الفترة الأخيرة بنسبة قاربت الـ٩٠٪، مقارنة بالفترة التى سبقت انتشار الفيروس، مشيرين إلى أن المصانع وتجار الجملة يصدرون المخزون إلى الصين بأسعار مضاعفة. فى بداية شارع قصر العينى دخلنا محل «الأقصى» لبيع المستلزمات الطبية الذى لم يكن لديه- وقتها- سوى علبة كمامات واحدة، تضم ١٢٠ كمامة، ويبلغ سعر الكمامة الواحدة ٢٣ جنيهًا، وبادرنا البائع بإجابة للسؤال البديهى: «مافيش غير العلبة دى.. وكل البياعين بيعانوا من نقص الكمامات». وفسر خالد سمير، مسئول المحل، ذلك النقص بأن التجار وأصحاب المصانع منذ انتشار فيروس كورونا يُصدرون الكمامات إلى الخارج بأسعار مضاعفة، وساعدهم على ذلك القلق الدولى البالغ من عدم القدرة على السيطرة على الفيروس. وقال: «سعر الكمامة المصدرة إلى الخارج يبلغ ثلاثة أضعاف سعرها فى مصر، فالكمامة التى يصل سعرها إلى ٨٠ جنيهًا فى مصر تباع فى الصين بنحو ٤٠ يوان صينى». وكان «سمير» يبيع ثلاثة أنواع من الكمامات قبل أن تضرب تلك الأزمة حركة البيع: «النوع الأول القماش، وهو الأقل قدرة على الحماية، ويضم ثلاث طبقات من القماش ورباطًا من أجل لفه حول الرأس، وكان سعره ٨ جنيهات، وأصبح بعد الأزمة الآن ٢٠ جنيهًا، وهو نوع صينى».وأضاف: «أما النوع الثانى فيحتوى على فلتر صمامى خاص لتنقية الهواء، ويبلغ سعر الواحد نحو ٥٠ جنيهًا، وهو يوفر حماية متوسطة، وهناك نوع ثالث يعتبر الأقوى، لأنه مصنع من قماش سميك وبه طبقة عازلة وفلتر، ويبلغ سعر الواحد ٩٠ جنيهًا».فى محل آخر للمستلزمات الطبية بشارع قصر العينى، يسمى «النور»، وجدنا نفس الأزمة، فهو لا يملك إلا نوعًا واحدًا من الكمامات «ذات الفلتر» التى يبلغ سعر العلبة منها ٢٦٠ جنيهًا، وتضم ١٠ كمامات.وقال عمر الشامى، مسئول المحل: «الأزمة حاليًا فى أن الطلب المتزايد على الكمامات لا يتناسب مع الكميات الموجودة، فالبائعون ليس لديهم مصدر لجلب الكمامات سوى المصانع وتجار الجملة، وحاليًا الجميع يريد زيادة أرباحه فيصدرون الكميات الأكبر من الكمامات إلى الصين بعملة اليوان أو الدولار».قبيل الأزمة، كان «الشامى» يبتاع كميات ضخمة من الكمامات من المصانع، إلا أن الأمر اختلف الآن، لكون المستوردين قضوا على وجود الكمامات فى مصر.وقال «الشامى»: «الشتاء كان موسمًا بالنسبة لنا لبيع الكمامات المصنعة محليًا إلى المصريين مع دخول المدارس، ولكن تجار الجملة قضوا على تلك التجارة بالتصدير إلى الخارج بأضعاف السعر»، محذرًا من أن انتشار فيروس فى مصر قد يكون كارثيًا لعدم وجود كمامات كافية بالمحلات. وفى قصر العينى كان هناك محل واحد لديه الأنواع الثلاثة من الكمامات، وقال صاحبه محمود عامر: «الكمامة الأكثر جودة يبلغ سعرها ٣٠ جنيهًا، والعلبة تباع بـ٤٧٠ جنيهًا».وأضاف «عامر»: «النوع الثانى يسمى (كيس ماسك)، عبارة عن ثلاث طبقات، ويضم (فلتر) لقتل البكتيريا، وسعره ٢٣ جنيهًا، والثالث ورقى، ولا يتخطى سعره ١٠ جنيهات».وذكر أن الإقبال متفاوت على الأنواع الثلاثة من الكمامات، وتابع: «نُعانى من أزمة نقص شديدة فى السوق بشكل عام، بسبب التصدير بالطبع».ويرى تجار الجملة أنهم ضحايا للمصانع التى لا تبيع لهم حاليًا إلا كميات قليلة جدًا، إذ قال «محروس. م»، تاجر مستلزمات طبية، إن الأزمة لها أبعاد كثيرة، وهى تبدأ من المصانع، و«نحن ضحايا مثل بائعى التجزئة»، مضيفًا: «التاجر لما بيطلب كميات كبيرة من المصنع عشان يوزع على المحلات بيرفضوا وبنأخذ كميات قليلة عشان الباقى يتصدر». وتابع: «البعض يرى أن تاجر الجملة متهم كالمصنع، برغم أنه ضحية للمصانع التى عطشت السوق وسحبت كل الكمامات للتصدير، وتركت كميات قليلة». وقال «الصاوى»، صاحب شركة مستلزمات طبية تحمل ذات الاسم، إن هناك ارتفاعًا جنونيًا فى الأسعار منذ انتشار الفيروس فى دول العالم، وذلك رغم أن الفيروس لم يدخل مصر، ورغم أن ثقافة الوقاية غير موجودة بشكل واسع بين المصريين. وتوقع «الصاوى» أن تشهد الأيام القليلة المقبلة ارتفاعًا أكبر فى أسعار الكمامات، موضحًا: «إن انتشر الفيروس فى مصر فسيكون الإقبال كبيرًا.. والأسعار كذلك».وتابع: «الأزمة لها أكثر من جانب، فالمصانع تصدر للخارج، ومن يملك كميات كبيرة يعرضها فى السوق السوداء، ونتيجة تلك الأفعال ستظهر إن انتشر الفيروس فى مصر».أزمة ظهور كورونا خدمت المصانع التى باتت تصدر الكمامات التى تنتجها إلى الخارج، وفى المقابل زاد الإقبال على شراء الكمامات بالجملة من المحلات.وقال محمد عزيز، عامل بشركة «a&z» للمستلزمات الطبية، إن المحلات ليست وحدها التى تبحث عن الكمامات، ولكن المؤسسات الحكومية كذلك، خاصة الطبية.وأشار «عزيز» إلى أنه قبل انتشار فيروس كورونا كانت الكمامات الطبية تباع للمستشفيات فقط، موضحًا: «كنا بنبيع فى السنة ما يقرب من ٥٠ كرتونة، ولكن حاليًا بنبيع أكتر من ١٠٠ ألف كرتونة».وذكر أنه برغم استفادة التجار من فيروس كورونا لزيادة المبيعات، إلا أن الأمر قد يسبب أزمة لمصر مستقبلًا، بسبب عدم وجود كمامات طبية تفى باحتياجات السوق المحلية.وقال إن زيادة السعر طبيعية نتيجة زيادة الإقبال، موضحًا: «وصل سعر الكمامة نوع N95 إلى ٤٥ جنيهًا بعدما كانت تباع بـ١٠ جنيهًات فقط، أما الكمامة نوع ٩٠١٠ النوع الأمريكى وصل سعرها إلى ٢٠ جنيهًا والمحلى ١٥ جنيهًا». وبسبب عدم إمداد المصانع التجار لجأوا إلى حيلة تجميع الكمامات من الأسواق بشكل فردى وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعى، من أجل بيعها وتحقيق أرباح، وفقًا لعامل الشركة، الذى ذكر أن ذلك فتح بابًا ضخمًا لبيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات.ونفى مصطفى جمال، صاحب مصنع للمستلزمات الطبية، ما يقال حول التصدير للصين، موضحًا أن الإنتاج لا يكفى السوق المحلية، لذا لا يمكن التصدير. وقال «جمال»: «الأسعار زادت بسبب زيادة الإقبال، لا سيما على الكمامات الصينية بمختلف أنواعها، التى يبلغ سعر الواحدة منها ٤٥ جنيهًا.. كنت ببيع ١٠٠ كرتونة فى السنة، حاليًا مليون كرتونة فى الساعة».وكأن انتشار الفيروس فى الصين بمثابة «فتحة خير» على محمد أحمد، أحد كبار تجار المستلزمات الطبية بالشرقية، إذ تمكن خلال الفترة الماضية من بيع كل الكمامات التى كانت لديه، بأرباح لم يكن يتوقعها عن الفترات السابقة.وأوضح أنه باع الكمامة نوع N95 بسعر ٤٥ جنيهًا بدلًا من ٣٥ جنيهًا، أما الـdms فبلغ سعرها ٦٥ جنيهًا بدلًا من ٢٥ جنيهًا، محذرًا من أن مصر حاليًا فى حاجة لإنشاء مصانع لتصنيع الكمامات الطبية بمختلف أنواعها، حتى تكون على أتم استعداد لمواجهة كورونا إذا لزم الأمر.