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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الجندي» يشيد بمبادرة لم شمل الوفديين: تهدف إلى وحدة الصف

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:58 م
المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي
إسلام نصير
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أشاد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط، بمبادرة لم الشمل ووحدة الصف، التي أعلن عنها المستشار بهاء الدين أبوشقة، عقب إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، لافتا إلى أن المبادرة لاقت استحسان وقبول جموع الوفديين.

وأضاف "الجندي" أن المستشار بهاء الدين أبوشقة يضرب المثل كل يوم على كل الأصعدة سواء كانت الإنسانية أو السياسية أو الوطنية خاصة بعد انتخابات المكتب التنفيذي للحزب التي أكدت أن حزب الوفد على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الأفضل للوطن.

وأوضح "الجندي" أن مبادرة رئيس الوفد للم الشمل تهدف إلى وحدة الصف، وفتح صفحة جديدة طبقا للائحة الداخلية للحزب، خاصة أن بيت الأمة سوف يظل مفتوحا للجميع.

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