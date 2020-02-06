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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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هاني شاكر يطرح برومو أغنية «عيد الحب» مع ريهام عبدالحكيم

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:58 م
هاني شاكر
هاني شاكر
سناء إسماعيل
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طرح الفنان هاني شاكر، البرومو الرسمي لأغنية "عيد الحب"، التي يشارك فيها مع الفنانة ريهام عبدالحكيم، ويستعد لطرحها بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب.

الأغنية من كلمات أحمد شتا، وفكرة ولحن وليد منير، وتوزيع أسامة كمال، برعاية شركة سين هيثم عبدالعزيز شاكر.

من ناحية أخرى يستعد هاني شاكر، لطرح أول أغنية له باللهجة اللبنانية، والتي انتهى من تسجيلها وتحمل اسم "كيف بتنسى" وهي من ألحان وليد توفيق، وتم تسجيل الأغنية التي كتبت كلماتها الشاعرة اللبنانية نادين الأسعد، وقام بتوزيعها الموزع باسم منير في استديو الرسالة بالقاهرة مع المهندس أحمد جودة.

ويشارك "شاكر" لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس سينيور"، كل من نجوى كرم وسميرة سعيد وملحم زين، وهو برنامج يتناول مشاركة المواهب فوق الـ60 عامًا.

ويُعد البرنامج نافذة جديدة لاكتشاف المواهب الغنائية، حيث يشارك فيه من تعدوا الـ60 عامًا، والذين يطمحون لاكتشاف مواهبهم الغنائية.

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