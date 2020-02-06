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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أيمن صابر يستعد لطرح «محلمتش بيك»

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:52 م
أيمن صابر
أيمن صابر
حسين الجندي
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يستعد المطرب المصري أيمن صابر، لطرح أغنيته الجديدة "محلمتش بيك" خلال الأيام القادمة، وذلك تزامنا مع عيد الحب، والأغنية من كلمات أحمد عوض، وألحان أحمد حافظ، وسيتم طرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي من إخراج راندلا قديح.

أيمن صابر خريج كلية الصيدلة جامعة القاهرة، كان محبا للغناء والتلحين من صغره، بعد التخرج بدأ في عمل أول أغنية له من ألحانه الخاصة "روحي معاك" في 2010 وبعد ذلك دويتو مع صديقه حمادة سعيد، بعنوان "لون ماضينا" في 2011، وفي عام 2012 قام بغناء دعاء ديني، وكانت انطلاقته في 2016 بعد تعرفه على الكاتب أحمد عوض وأصدرا بعدها أغنية "اتعودت غيبتك".

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