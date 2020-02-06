أيمن صابر يستعد لطرح «محلمتش بيك»

يستعد المطرب المصري أيمن صابر، لطرح أغنيته الجديدة "محلمتش بيك" خلال الأيام القادمة، وذلك تزامنا مع عيد الحب، والأغنية من كلمات أحمد عوض، وألحان أحمد حافظ، وسيتم طرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي من إخراج راندلا قديح.أيمن صابر خريج كلية الصيدلة جامعة القاهرة، كان محبا للغناء والتلحين من صغره، بعد التخرج بدأ في عمل أول أغنية له من ألحانه الخاصة "روحي معاك" في 2010 وبعد ذلك دويتو مع صديقه حمادة سعيد، بعنوان "لون ماضينا" في 2011، وفي عام 2012 قام بغناء دعاء ديني، وكانت انطلاقته في 2016 بعد تعرفه على الكاتب أحمد عوض وأصدرا بعدها أغنية "اتعودت غيبتك".