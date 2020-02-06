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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يثمّن موقف العاهل الأردني الرافض لخطة السلام

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:52 م
محمد اشتية
محمد اشتية
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أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم الخميس، وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة، على آخر المستجدات السياسية وما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات، إلى جانب عرض الموقف الفلسطيني الموحد تجاه الخطة الأمريكية للسلام، والخطوات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس دوليًا لمواجهة هذه الخطة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني - وفق وكالة الأنباء الفلسطينية - عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين والأردن، مثمنا موقف عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني الرافض لخطة السلام الأمريكية "رغم جميع الضغوط"، مشددا على أن الرئيس محمود عباس يحرص كل الحرص على أن يكون التنسيق بشكل كامل مع الملك.

ووضع الوزير الأردني، رئيس الوزراء في صورة التعاون القائم بين الأردن وفلسطين في المجال الزراعي، والعمل على زيادة التبادل التجاري بينهما، إضافة الى التحضيرات الجارية لإنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق.

وشدد "الشحاحدة" على "الموقف الأردني الثابت تجاه قضيتنا والذي لن يكون إلا مناصرا لها"، مؤكدا أن الأولوية ستكون لفلسطين لاستيراد السلع غير المتوفرة في الأردن.

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